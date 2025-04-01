Визначився перший півфіналіст Кубка України з футболу (відео)

"Буковина" / © facebook.com/FSCBC

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"Буковина" стала першим півфіналістом Кубка України з футболу сезону-2024/25. У чвертьфінальному матчі чернівецький клуб обіграв сумську "Вікторію" з рахунком 2:1 .

Поєдинок між клубами Першої ліги відбувся на стадіоні "Буковина" в місті Чернівці. Господарі поля відкрили рахунок уже на 4-й хвилині – відзначився Іван Тищенко.

На 59-й хвилині гості відігралися завдяки автоголу захисника чернівеької команди Дмитра Шинкаренка.

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Проте на 84-й хвилині "Буковина" зуміла вирвати перемогу – Микита Безуглий забив після подачі з кутового.

Повне відео матчу "Буковина" – "Вікторія"

"Буковина" вперше в історії вийшла до півфіналу Кубка України. Чернівчани вдруге поспіль оновили клубний рекорд у турнірі, адже до цього найвищим досягненням команди була 1/8 фіналу (1992, 1994 та 2012 роки).

Решта чвертьфінальних матчів національного кубка відбудуться у середу, 2 квітня: "Олександрія" – "Шахтар", "Верес" – "Полісся" та "Рух" – "Динамо".

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.