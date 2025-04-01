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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі затримано українця, який збирав інформацію для російської розвідки

Громадянин України збирав розвідувальні дані про польські військові об’єкти.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Затримання шпигуна

Затримання шпигуна / © Pixabay

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки країни затримали українця, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський, передає Polsat News.

У Мазовецькому воєводстві Польщі правоохоронці затримали 47-річного громадянина України. Згідно з даними Агентства внутрішньої безпеки (ABW), він працював на російську розвідку і намагався зібрати розвідувальну інформацію про польські військові об’єкти, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

За словами Добжинського, співробітники ABW діяли на основі зібраних матеріалів і висновків. Прокуратура Польщі, ґрунтуючись на вагомих доказах, порушила справу і висунула звинувачення підозрюваному в участі в діяльності російської розвідки, спрямованій проти Польщі.

Також телеканал повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співробітники ABW затримали на території Польщі 44 особи за підозрою в шпіонажі або диверсіях на користь Росії чи Білорусі. Серед них — росіяни, білоруси, українці та поляки.

Повідомляється, що наприкінці січня 2024 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали ще одного українця, який діяв в інтересах російських спецслужб. Він, ймовірно, готував диверсію у Вроцлаві, зокрема підпали об’єктів поблизу критично важливої інфраструктури. За інформацією ABW, чоловік діяв у складі організованої злочинної групи. У його багажі були знайдені «докази запланованого злочину».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ґдині (Польща) українець напав на свого шефа, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Потерпілого госпіталізували в важкому стані, а нападника затримали.

Дата публікації
Кількість переглядів
817
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