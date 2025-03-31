З Польщі депортували 46-річного українця: що він накоїв

Поліця Польщі / © inpoland

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У Польщі затримали агресивного українця, який, катаючись містом на велосипеді, знущався з молодих дівчат, а також бив перехожих кулаками та телескопічною палицею.

Про це повідомляє поліція міста Познань.

Українець напав на чоловіка, який йшов зі своїм 10-річним сином. Також він висловлювався нецензурно і вдарив поляка кулаками по обличчю та голові. Це була відповідь на зауваження, що тротуаром їздити на велосипеді заборонено.

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Скриншот з відео конфлікту

Свідки інциденту затримали нападника та викликали поліцію. Дебоширом виявився 46-річний громадянин України. Під час обшуку у чоловіка у квартирі, яку він винаймав, правоохоронці виявили у нього ніж із лезом 15 см та наркотики. Йому інкримінували нанесення тілесних ушкоджень, а також зберігання наркотичних речовин.

За даними поліції, це не перше правопорушення 46-річного українця. Кількома годинами раніше той самий чоловік проявив агресію до бездомного, що зафіксувала міська наглядова служба. Проведені поліцейськими заходи також показали, що двома днями раніше українець чіплявся до молодих дівчат, показуючи їм вульгарні жести. У відповідь на зауваження про неадекватну поведінку, чоловік вдарив перехожого кулаком в обличчя.

Українця було вирішено депортувати на Батьківщину. Окрім позитивного рішення щодо депортації, йому також заборонили повторний в’їзд на територію Республіки Польща та інших країн Шенгенської угоди строком на 8 років. Чоловіка передали прикордонникам і під їхнім конвоєм він покине Польщу.

Раніше повідомлялося, що Польща екстрадувала українського військового.

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