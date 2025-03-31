Из Польши депортировали 46-летнего украинца: что он натворил

Полица Польши / © inpoland

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В Польше задержали агрессивного украинца, который, катаясь по городу на велосипеде, издевался над молодыми девушками, а также избивал прохожих кулаками и телескопической палкой.

Об этом сообщает полиция города Познань.

Украинец напал на мужчину, который уходил со своим 10-летним сыном. Также он высказывался нецензурно и ударил поляка кулаками по лицу и голове. Это был ответ на замечание, что тротуаром ездить на велосипеде запрещено.

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Скриншот с видео конфликта

Свидетели инцидента задержали нападавшего и вызвали полицию. Дебоширом оказался 46-летний гражданин Украины. Во время обыска у мужчины в квартире, которую он орендовал, правоохранители обнаружили у него нож с лезвием 15 см и наркотики. Ему инкриминировали нанесение телесных повреждений, а также хранение наркотических веществ.

По данным полиции, это не первое правонарушение 46-летнего украинца. Несколькими часами ранее тот же мужчина проявил агрессию к бездомному, что зафиксировала городская надзорная служба. Проведенные полицейскими мероприятия также показали, что двумя днями раньше украинец приставал к молодым девушкам, показывая им пошлые жесты. В ответ на замечания о неадекватном поведении мужчина ударил прохожего кулаком в лицо.

Украинца решили депортировать на Родину. Кроме положительного решения о депортации, ему также запретили повторный въезд на территорию Республики Польша и других стран Шенгенского соглашения сроком 8 лет. Мужчину передали пограничникам и под их конвоем он покинет Польшу.

Ранее сообщалось, что Польша экстрадировала украинского военного.

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