Евгений Кошевой откровенно рассказал о ссорах с женой и мыслях о разводе

Евгений Кошевой с женой / © instagram.com/yalta_k

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Художественный руководитель «Вечернего квартала» Евгений Кошевой и его жена Ксения откровенно рассказали о ссорах и мыслях о разводе.

Семейство не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Однако на этот раз Кошевые сделали исключение. Евгений и Ксения дали интервью Славе Демину и откровенно поговорили об отношениях. Актер признается, что у них с женой в этом плане все отлично. Впрочем, конечно же, между влюбленными бывают ссоры и разные недоразумения. Но, к счастью, серьезных скандалов в паре нет.

«Бывает такое, что встаешь не с той ноги, о чем-то думаешь не том, и потом получается так, что срываешься на Ксюхе, а потом думаешь, зачем это я. Это не каждый день, но бывают такие моменты. Я не могу сказать, что во время полномасштабного вторжения это участилось. Эти моменты как были, так и остались. Сейчас мы часто не ссоримся, есть какие-то бытовые вещи, но вот скандалы — нет», — поделился юморист.

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Евгений Кошевой с женой / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Тем временем Ксения поделилась, что за 17 лет брака им также не приходилось переживать серьезных кризисов. Правда, был довольно напряженный момент в их отношениях. Супруги строили дом, а прораб оказался мошенником и кинул их на деньги. В тот момент Ксения еще и была беременна. Как вспоминает жена Кошевого, на эмоциях у нее возникали тогда мысли о разводе. Но Ксения убеждена, что это было из-за гормонов.

«Было пару раз (мысли о разводе — прим. ред.). Я помню, когда это было. У нас было строительство дома для мамы. Мы строили, и там был прораб, который нас кинул на все деньги, и я тогда еще была беременна Симой (младшая дочь супругов — прим. ред.). И все — меня понесло. Там еще гормоны были», — поделилась Ксения.

Напомним, недавно жена Евгения Кошевого рассказала, с какими трудностями столкнулась в воспитании старшей дочери. Ксения вспомнила, как Варвара выпрыгивала из окна, чтобы сбежать из дома.