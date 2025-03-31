Пенсии, бронирование и больничные: что изменится для украинцев с 1 апреля

Украинцев от 1 апреля ждет ряд нововведений / © ТСН.ua

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С начала апреля 2025 года в Украине вступают в силу важные изменения, которые повлияют на разные сферы жизни.

ТСН.ua собрал ключевые нововведения, которые следует знать украинцам.

Окончание действия лимита для переводов «с карты на карту»

С 1 апреля 2025 года завершается действие временного лимита в размере 150 тысяч гривен в месяц для переводов между карточками физических лиц.

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Напомним, что его ввел Национальный банк с 1 октября 2024 года на полугодовой срок. Лимит касался только исходных переводов между физлицами в пределах одного банка (с карты на карточку), но не распространялся на волонтеров, лиц с подтвержденным доходом более 150 тысяч гривен, внутренние переводы между собственными счетами клиента и переводы юрлицам.

Отметим, что в декабре 2024 года банки подписали бессрочный меморандум, который предусматривал снижение лимита до 50 тысяч гривен в месяц для переводов клиентов, что признаны рискованными по критериям финансовых учреждений.

Новые правила оплаты больничных

Согласно новым изменениям в закон №4158, с 4 апреля 2025 года работники, имеющие несколько мест работы (основное + совместительство), смогут получать больничные, декретные и помощь в связи с временной нетрудоспособностью по каждому месту работы.

Это означает, что теперь нет ограничений на получение социальных выплат по совместительству, независимо от количества дополнительных мест работы.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что в случае временной потери трудоспособности, не связанной с производственной травмой, работник получает выплаты от каждого работодателя.

Первые пять дней больничного оплачивает работодатель в полном объеме (100% средней зарплаты), а начиная с шестого дня выплаты берет на себя Пенсионный фонд Украины.

Если несчастный случай произошел на производстве, работодатель, на предприятии которого случилась травма, обязан оплатить первые семнадцать дней больничного в полном размере, после чего финансирование продолжает Пенсионный фонд.

Коммуналка

С 1 апреля тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление в Украине останутся без изменений. Апрель также является последним месяцем отопительного сезона.

До конца апреля бытовой тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн/кВт-ч.

Для потребителей, которые пользуются электроотоплением, будет действовать льготная ставка — 2,64 грн/кВт-ч, если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

Цены на отопление, горячую воду и газ в апреле не изменятся, ведь мораторий на повышение тарифов, введенный во время военного положения, продолжает действовать

Газ для бытовых потребителей, обслуживаемых в «Нафтогазе», в апреле будет стоить 7,96 грн/куб. м. У остальных поставщиков цена будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн/куб. м.

Новые правила бронирования

Действие отсрочок, оформленных для забронированных работников до 1 декабря 2024 года, истекает 31 марта. Следовательно, с апреля 2025 для критически важных предприятий больше не будет действовать «быстрое бронирование» и возвращается стандартный срок бронирования в «Действия » — 72 часа для перевода забронированных работников на специальный военный учет.

Поскольку до 31 марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, то для перебронирования сначала нужно аннулировать старую бронь.

Критически важные предприятия могут осуществлять эту процедуру каждые 5 дней.

Изменения в ВЛК

В апреле постановления ВЛК будут оформляться в электронном формате.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, такое нововведение позволит военнообязанным не идти с постановлением о пригодности или не пригодности к ТЦК.

В частности, информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр «Оберіг» и будет отображаться в «Резерв+».

Все издававшиеся документы будут оставаться в силе. По желанию решение ВЛК можно будет получить и в бумажном виде.

Перерасчет и повышение пенсий

Для работающих пенсионеров в апреле состоится перерасчет пенсий.

Речь идет о людях, которые:

которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения / предварительного перерасчета / пенсии;

которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения / предварительного перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет.

Заметим, что перерасчет не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет и не достигшая 60 лет.

Выплаты ВПЛ

В цвете автоматически продолжается выплата внутренне перемещенным лицам. Правительство продлило их еще на полгода. Также, люди со статусом ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья. Ею могут воспользоваться люди, вынужденные переехать на наемную квартиру из-за боевых действий.

Для этого требуется официальный договор. Первое заявление на выплаты можно сделать через приложение «Действие».

Завершение регистрации на НМТ

3 апреля завершается регистрация на основную сессию национального мультитеста (НМТ), которая началась 6 марта.

До 8 апреля зарегистрированные могут в персональных кабинетах изменить предмет экзамена или населенный пункт, где хотят сдать НМТ: в Украине или за границей.

Напомним, основная сессия НМТ будет проходить в течение 14 мая — 25 июня, дополнительная — с 14 по 25 июля.

Дополнительная сессия открыта для регистрации с 9 по 14 мая, а корректировать данные можно до 19 мая.

Сигареты подорожают

В апреле вступит в силу новый закон, повышающий акцизный налог на табачные изделия.

После роста акцизов, цена за пачку сигарет может вырасти на 40 гривен сразу. В то же время, в Центре экономической стратегии отмечают, что повышение составит 20-25 гривен.

Как напоминают в Государственной налоговой службе Украины, с 1 апреля по 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.

До 31 декабря 2025 акциз (минимальное налоговое обязательство) на 1000 штук должен составлять 78 евро. Акциз (условие директивы) должен составлять 60% стоимости пачки. Следовательно, минимальная стоимость сигарет с фильтром составит 117,78 грн.

При этом отечественные сигареты с фильтром в среднем стоят 96,79 грн (данные Госстата). Следовательно, пачка должна подорожать минимум на 21 грн. На этом удорожание не остановится.

Начало «сезона тишины»

С 1 апреля по 15 июня в Украине начнется ежегодный «сезон тишины», предусмотренный законом «О животном мире» для охраны животных во время массового размножения.

Как сообщает Всемирный фонд природы WWF-Украина, он касается всех, кто ведет хозяйственную деятельность в лесах, степях и у водоемов или находится на этих территориях.

В природоохранной организации отмечают, что в настоящее время в природе происходит: цветение первоцветов; рождение детенышей у многих диких животных; брачный период в рыси и некоторых птиц; пробуждение от спячки земноводных и пресмыкающихся, нерест многих рыб и поиск новых территорий у молодых бобров.

В частности, нельзя выполнять работы и организовывать мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства — стрельба, проведение взрывных работ, фейерверки, санитарные рубки леса, использование моторных маломерных судов, соревнования на транспортных средствах.

Также, с 1 апреля начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на лов рыбы. Она продлится до 30 мая или до 19 июня. Сроки запрета зависят от региона и места рыбалки на:

реке,

озере,

водохранилище,

заливе.

В Госрыбагентстве подчеркивают, что для создания благоприятных условий прохождения нереста в настоящее время на водоемах запрещается:

передвижение всех транспортных средств и моторных судов;

осуществление промыслового рыболовства и подводной охоты.

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