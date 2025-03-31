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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Путин предлагает Трампу разделить Украину — Климкин

Схема подразумевает фактическое разделение страны на зону влияния России и буферную часть, контролируемую Западом.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Путин предлагает Трампу разделить Украину — Климкин

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © ТСН.ua

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Владимир Путин предлагает Дональду Трампу договоренность о распределении Украины. По словам дипломата, такая схема предусматривает фактический раздел страны на зону влияния России и буферную часть, контролируемую Западом.

Об этом Климкин рассказал в интервью Liganet.

"Фактически то, что он предлагает Трампу и на что его толкает, говорит: "давай разделим Украину". "Мне частица - это будет Россия". Может, и не признана юридическая, но это будет Россия", - сказал Климкин.

По его словам, другая часть Украины, согласно этой логике, должна стать буферной территорией, на которую Кремль будет сохранять критическое влияние. В ответ, по предположению Климкина, Трамп может получить доступ к украинским полезным ископаемым и критической инфраструктуре.

"А ты (Трамп) получишь за это какие-то ископаемые, критическую инфраструктуру. И таким образом будешь говорить, что это логика, которая всех нас устраивает", - добавил дипломат.

По мнению Климкина, реализация такой схемы возможна только из-за "перезагрузки Украины" изнутри. Он подчеркнул, что излагает упрощенную логику, но именно такой подход, по его словам, продвигает Путин в переговорах.

Напомним, британское издание The Telegraph очень критически оценило последнюю версию соглашения о ископаемых, которое предлагают подписать США.

Дата публикации
Количество просмотров
3311
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