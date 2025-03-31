Путін пропонує Трампу розділити Україну – Клімкін

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © ТСН.ua

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Володимир Путін пропонує Дональду Трампу домовленість щодо розподілу України. За словами дипломата, така схема передбачає фактичний поділ країни на зону впливу Росії та буферну частину, контрольовану Заходом.

Про це Клімкін розповів в інтерв’ю Liganet.

“Фактично те, що він пропонує Трампу і на що його штовхає, каже: “давай розділимо Україну”. “Мені частинка – це буде Росія”. Може, і не визнана юридична, але це буде Росія”, – сказав Клімкін.

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За його словами, інша частина України, згідно з цією логікою, мала би стати буферною територією, на яку Кремль зберігатиме критичний вплив. У відповідь, за припущенням Клімкіна, Трамп може отримати доступ до українських корисних копалин та критичної інфраструктури.

“А ти (Трамп) отримаєш за це якісь копалини, критичну інфраструктуру. І таким чином будеш казати, що це логіка, яка нас всіх влаштовує”, – додав дипломат.

На думку Клімкіна, реалізація такої схеми можлива лише через “перезавантаження України” зсередини. Він підкреслив, що викладає спрощену логіку, але саме такий підхід, за його словами, просуває Путін у перемовинах.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph дуже критично оцінило останню версію угоди про копалини, яку пропонують підписати США.