Анчелотті висловився про чотири пропущені голи Луніна та вихід "Реала" до фіналу Кубка Іспанії

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" ( 4:4 ), у якому "Королівський клуб" в екстратаймах вирвав путівку до фіналу турніру.

Зокрема 65-річний італійський фахівець висловився про чотири пропущені голи українця Андрія Луніна, який захищав ворота "вершкових" у цьому поєдинку.

"Це було цікаво, ми досягли своєї мети – потрапити до фіналу, і часу на роздуми не так багато. Я вважаю, що ми в досить гарній формі. Ті, хто вийшов на поле, зробили свій внесок. Ті, хто грає від самого початку, добре тримаються, як Родріго, Беллінгем… Фізично ми завершили матч краще, ніж "Реал Сосьєдад".

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Чи думали ми про виліт з турніру? Ніколи. На "Бернабеу" можливо все. Коли нам потрібно відігратися у рахунку, ми ніколи не опускаємо руки. Тут гаряча атмосфера, яка нам дуже допомагає. Ми ніколи не здаємось, особливо тут.

Чотири пропущені голи – це недобре. Команда дуже результативна в атаці, але їй бракує балансу, оскільки забити чотири голи "Реал Сосьєдаду" – непросте завдання", – сказав Анчелотті після матчу.

У першому поєдинку проти "Реал Сосьєдада" сейви Луніна допомогли мадридцям здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.

Оскільки гра-відповідь між командами завершилася внічию 4:4, то саме "бланкос" виграли двоматчеве протистояння (5:4) та вийшли до фіналу турніру.

В іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4). Гра-відповідь відбудеться 2 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.