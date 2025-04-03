Народные приметы сегодня, 3 апреля: что запрещено и разрешено делать / © unsplash.com

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Последнее название связано с тем, что именно на этот день приходится начало активного таяния льда на реках, что может привести к повышению уровня воды и появлению водовода. Это означает, что в настоящее время вода активно начинает двигаться, таять, и во многих регионах может наблюдаться подъем уровня воды в реках. В народе это было воспринято как знак приближающихся весенних наводнений или затоплений.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя плавать в реках . В этот день начинается активное таяние льда и реки могут быть опасными из-за неровностей, быстрого течения и повышенного уровня воды, народные верования запрещают приближаться к воде.

Нельзя строить или ремонтировать мостки и мосты . Считалось, что на Никиту Вододела не стоит выполнять работы, связанные с водой, потому что это может повлечь несчастье или даже затопление.

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Не стоит купаться в этот день . Согласно народным приметам, купание в реках в этот период может привести к болезням, поскольку вода еще холодная, а еще есть опасность повышения уровня воды из-за таяния льда.

Не рекомендуется брать воду из рек или колодцев для питья . Это объясняется тем, что вода может быть загрязнена, особенно из-за таяния снега и льда, что могло повлечь за собой нежелательные последствия для здоровья.

Нельзя "провоцировать" стихии . Считалось, что на этот день нельзя заниматься бездумным выбрасыванием мусора в реки или озера, поскольку это могло привлечь наводнения или другие неприятности.

Приметы погоды на 3 апреля.

Теплая погода – до ранней и теплой весны.

Дождь на Никиту — к большому паводку.

Ясная и спокойная погода – к хорошему урожаю.

Облачность и ветер – к прохладному лету.

Чистое небо – до сухого лета.

Ледовые образования на реках – до затяжной зимы.

Народные традиции 3 апреля

Обмывание водой . В некоторых местах на Никиту Водовода было принято омывать лицо и руки холодной водой из источника или реки. Это считалось обрядом очищения, которое должно было защитить от болезней и принести здоровье на весь год.

Ритуалы очистки водой . В селах люди часто умывали свой двор и придомовую территорию водой из реки или колодца. Этот обряд имел символическое значение очищения пространства от злых духов и невзгод.

Водные обряды на реке . В некоторых регионах существовала традиция вместе с семьей идти к реке и молиться о благосостоянии и урожае. Люди верили, что река способна дарить здоровье и благополучие, а также, что после празднования дня Никиты Водовода вода в реке будет чистой и здоровой.

Пожертвование воде . В некоторых традициях было принято приносить жертвы воде – это могли быть небольшие подарки или хлеб, бросаемые в воду. Это считалось способом умилостивить стихию воды и обеспечить благосостояние.