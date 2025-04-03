Какой сегодня, 3 апреля, праздник / © ТСН.ua

Реклама

3 апреля 2025 года — четверг. 1135-й день войны в Украине.

Памятные даты 3 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 апреля:

1043 год — Эдуарда Исповедника короновали на трон Англии;

1502 год — Христофор Колумб начал свое четвертое путешествие в Америку;

1559 год — подписан Като-Камбрежский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов;

1789 год — корабль "Баунти" под командованием Уильяма Блая вышел из Таити и направился в Америку;

1863 год — в США были вручены первые медали для военно-морских сил;

1879 год — в болгарском Тырново состоялось Великое народное собрание, где избрало Софию новой столицей, хотя город насчитывал лишь 3 000 домов и 12 000 жителей;

1885 год — Готтлиб Даймлер получил немецкий патент на четырехтактный бензиновый двигатель "Standuhr";

1896 год — в Италии в Милане было основано самое авторитетное спортивное издание Европы — "La Gazzetta dello Sport";

1907 год — основан Университет Саскачевана в Канаде;

1910 год — впервые осуществлено покорение самой высокой вершины Северной Америки – горы Мак-Кинли (6193 м) на Аляске;

1913 год — лидер английских суфражисток Эммелин Панкгерст была обвинена в подстрекательстве к поджогам и приговорена к трем годам заключения;

1918 год — во время Первой мировой войны маршал Фердинанда Фоша назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте;

1933 год — украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире провел клиническую пересадку почки;

1933 год — самолет впервые перелетел через Эверест;

1948 год — президент США Гарри Трумэн подписал "план Маршалла", который предусматривал предоставление денежной помощи странам Европы;

1973 год — основана литературная премия имени Павла Тычины;

1973 год — Мартин Купер из Motorola совершил первый звонок с сотового телефона, набрав конкурентов из Bell Labs;

1987 год — в штаб-квартире ВОЗ запретили курить;

1990 год — во Львове над ратушей подняли сине-желтый флаг, освящённый в соборе Святого Юра;

1999 год — НАТО нанесло первый авиаудар по Белграду, столице Югославии;

2007 год — Французский поезд "TGV" установил мировой рекорд скорости для пассажирских поездов — 574,8 км/ч.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

3 апреля празднуют День рождения мобильного телефона / © Unsplash

3 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день водных животных. Он призван обратить внимание на значение водных экосистем и их обитателей. Этот день подчеркивает важность защиты таких видов как рыбы, морские млекопитающие, рептилии и другие животные, обитающие в воде. Вода — основа жизни на Земле, и она нуждается в нашей защите. Праздник напоминает об угрозах, которые несет загрязнение вод, изменение климата и другие антропогенные факторы, негативно влияющие на водные экосистемы. Главная цель – поддержание биоразнообразия водных животных и очистка водных ресурсов для того, чтобы сохранить этот важный природный ресурс для будущих поколений.

Реклама

Также 3 апреля Международный день обслуживания дорог. Он стремится привлечь внимание к важности поддержки и ремонта дорожной инфраструктуры. Этот праздник подчеркивает, как важно обеспечить надлежащее состояние дорог безопасности и эффективного движения транспорта. Дороги – это основа транспортной сети, связывающей города, регионы и страны, способствуя развитию экономики и торговли. От их положения зависит не только скорость передвижения, но и безопасность людей на дорогах. Поэтому обслуживание и ремонт дорог жизненно важны для снижения аварийности, уменьшения расходов на топливо и повышения качества жизни. Этот день напоминает о необходимости инвестировать в инфраструктуру, постоянно обновлять и улучшать дорожные сети для обеспечения беспрепятственного движения и безопасности для всех участников дорожного движения.

А еще 3 апреля Всемирный день вечеринки. Этот праздник побуждает людей наслаждаться веселыми встречами с друзьями, семьей или коллегами, празднуя каждый день и каждое событие. Вечеринки – это возможность не только отдохнуть, но и укрепить связи, делиться положительными эмоциями и просто хорошо провести время. Этот день не ограничивается конкретными форматами празднований — охватывает любое событие, где люди собираются вместе, чтобы весело провести время и зарядиться энергией. Всемирный день вечеринки также напоминает о важности отдыха и баланса между работой и временем для себя, ведь моменты радости и отдыха способствуют хорошему настроению и здоровью.

3 апреля празднуют День рождения мобильного телефона. Именно в этот день 1973 года Мартин Купер из компании Motorola совершил первый звонок с помощью мобильного телефона. Этот момент стал началом настоящей революции в коммуникациях, ведь открыл новую эру, где связь стала возможной где угодно и когда-либо. Первые мобильные телефоны были огромными и весили около 1 килограмма, а их основной функцией был только голосовой звонок. Однако уже тогда это была серьезная инновация. С тех пор технологии мобильных устройств сделали огромный шаг вперед: от больших и громоздких телефонов до современных стильных смартфонов, объединяющих десятки функций, от простого звонка до высокоскоростного интернета и фотосъемки.

Также 3 апреля Международный день рекрутера. Эти профессионалы играют ключевую роль на рынке труда, помогая предприятиям найти лучших работников, а людям найти работу, отвечающую их умениям и карьерным целям. Этот день подчеркивает важность их работы, ведь рекрутеры не просто оценивают профессионализм кандидатов, но создают эффективные команды, влияющие на успехи компаний. Они работают в условиях быстрых изменений на рынке труда, где важно быстро находить правильных людей для достижения целей организаций.

А еще 3 апреля День рождения штрихкода. Штрих-коды быстро приобрели популярность, став основным инструментом для автоматизации продаж в магазинах. Они существенно ускорили процесс покупок, понизили возможность ошибок и позволили удобнее вести инвентаризацию. С тех пор штрихкоды стали частью нашей повседневной жизни, их можно увидеть не только на продуктах в магазинах, но и в системах отслеживания доставок и на многих других товарах.