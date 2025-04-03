Яке сьогодні, 3 квітня, свято / © ТСН.ua

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3 квітня 2025 року — четвер. 1135-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 3 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 квітня:

1043 рік — Едуарда Сповідника коронували на трон Англії;

1502 рік — Христофор Колумб розпочав свою четверту подорож до Америки;

1559 рік — підписано Като-Камбрезький мир, який завершив Італійські війни 1494—1559 років;

1789 рік — корабель "Баунті" під командуванням Вільяма Блая вийшов з Таїті і попрямував до Америки;

1863 рік — у США були вручені перші медалі для військово-морських сил;

1879 рік — у болгарському Тирново відбулися Великі народні збори, де обрали Софію новою столицею, хоча місто налічувало лише 3 000 будинків і 12 000 жителів;

1885 рік — Готтліб Даймлер отримав німецький патент на чотиритактний бензиновий двигун "Standuhr";

1896 рік — в Італії в Мілані було засновано найавторитетніше спортивне видання Європи — "La Gazzetta dello Sport";

1907 рік — засновано Університет Саскачевану в Канаді;

1910 рік — вперше здійснено підкорення найвищої вершини Північної Америки — гори Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1913 рік — лідерка англійських суфражисток Еммелін Панкгерст була обвинувачена у підбурюванні до підпалів і засуджена до трьох років ув'язнення;

1918 рік — під час Першої світової війни маршала Фердинанда Фоша призначено головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті;

1933 рік — український хірург Юрій Вороний вперше у світі провів клінічну пересадку нирки;

1933 рік — літак вперше перелетів через Еверест;

1948 рік — президент США Гаррі Трумен підписав "план Маршалла", який передбачав надання грошової допомоги країнам Європи;

1973 рік — засновано літературну премію імені Павла Тичини;

1973 рік — Мартін Купер з Motorola здійснив перший дзвінок зі стільникового телефону, набравши конкурентів з Bell Labs;

1987 рік — у штаб-квартирі ВООЗ заборонили палити;

1990 рік — у Львові над ратушею підняли синьо-жовтий прапор, освячений у соборі Святого Юра;

1999 рік — НАТО завдало першого авіаудару по Белграду, столиці Югославії;

2007 рік — Французький поїзд "TGV" встановив світовий рекорд швидкості для пасажирських поїздів — 574,8 км/год.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

3 квітня святкують День народження мобільного телефону / © Unsplash

3 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних тварин. Він покликаний звернути увагу на значення водних екосистем і їх мешканців. Цей день підкреслює важливість захисту таких видів, як риби, морські ссавці, рептилії та інші тварини, які живуть у воді. Вода — основа життя на Землі, і вона потребує нашого захисту. Свято нагадує про загрози, які несе забруднення вод, зміна клімату та інші антропогенні фактори, що негативно впливають на водні екосистеми. Головна мета — підтримка біорізноманіття водних тварин і очищення водних ресурсів для того, щоб зберегти цей важливий природний ресурс для майбутніх поколінь.

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Також 3 квітня Міжнародний день обслуговування доріг. Він має на меті привернути увагу до важливості підтримки і ремонту дорожньої інфраструктури. Це свято підкреслює, як важливо забезпечити належний стан доріг для безпеки та ефективного руху транспорту. Дороги — це основа транспортної мережі, що зв'язує міста, регіони і країни, сприяючи розвитку економіки і торгівлі. Від їхнього стану залежить не лише швидкість пересування, але й безпека людей на дорогах. Тому обслуговування і ремонт доріг є життєво важливими для зниження аварійності, зменшення витрат на паливо та підвищення якості життя. Цей день нагадує про необхідність інвестувати в інфраструктуру, постійно оновлювати і покращувати дорожні мережі, щоб забезпечити безперешкодний рух і безпеку для всіх учасників дорожнього руху.

А ще 3 квітня Всесвітній день вечірки. Це свято спонукає людей насолоджуватися веселими зустрічами з друзями, родиною чи колегами, святкуючи кожен день і кожну подію. Вечірки — це можливість не тільки відпочити, але й зміцнити зв'язки, ділитися позитивними емоціями і просто добре провести час. Цей день не обмежується конкретними форматами святкувань — він охоплює будь-яку подію, де люди збираються разом, щоб весело провести час і зарядитися енергією. Всесвітній день вечірки також нагадує про важливість відпочинку та балансу між роботою і часом для себе, адже моменти радості і відпочинку сприяють гарному настрою і здоров'ю.

3 квітня святкують День народження мобільного телефону. Саме цього дня 1973 року Мартін Купер з компанії Motorola здійснив перший дзвінок за допомогою мобільного телефону. Цей момент став початком справжньої революції в комунікаціях, адже відкрив нову еру, де зв'язок став можливим будь-де і будь-коли. Перші мобільні телефони були величезними і важили майже 1 кілограм, а їх основною функцією був лише голосовий дзвінок. Проте вже тоді це була серйозна інновація. З того часу технології мобільних пристроїв зробили величезний крок вперед: від великих і громіздких телефонів до сучасних, стильних смартфонів, які об'єднують десятки функцій, від простого дзвінка до високошвидкісного інтернету та фотозйомки.

Також 3 квітня Міжнародний день рекрутера. Ці професіонали відіграють ключову роль на ринку праці, допомагаючи підприємствам знайти найкращих працівників, а людям — знайти роботу, що відповідає їхнім вмінням і кар'єрним цілям. Цей день підкреслює важливість їхньої роботи, адже рекрутери не просто оцінюють професіоналізм кандидатів, а й створюють ефективні команди, що впливають на успіхи компаній. Вони працюють в умовах швидких змін на ринку праці, де важливо швидко знаходити правильних людей для досягнення цілей організацій.

А ще 3 квітня День народження штрих-коду. Штрих-коди швидко набули популярності, ставши основним інструментом для автоматизації продажів у магазинах. Вони значно прискорили процес покупок, знизили ймовірність помилок і дозволили зручніше вести інвентаризацію. З того часу штрих-коди стали частиною нашого повсякденного життя, їх можна побачити не лише на продуктах у магазинах, але й у системах відстеження доставок і на багатьох інших товарах.