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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
4
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День ангела 3 квітня: кого та як вітати з іменинами

3 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 3 квітня, день ангела

Який сьогодні, 3 квітня, день ангела / © Unsplash

Хто святкує день ангела 3 квітня

3 квітня 2025 року привітайте з іменинами Мартина, Микиту, Феодосію.

Мартин — латинське походження, означає “присвячений Марсу”. В дитинстві мудрий, цілеспрямований. В дорослому віці стає гостинним і товариським.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві має непростий характер. В дорослому віці стає чесним, добродушним.

Феодосія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “дана Богом”. В дитинстві слухняна, спокійна. В дорослому віці стає доброю, часто несхожою на інших.

День ангела 3 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 3 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Бажаю тобі світла в душі, любові у серці, щастя в житті. Нехай твій покровитель допомагає тобі у всіх починаннях і веде лише до успіху!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі ще більше тепла, радості та світла. Бажаю миру, гармонії, добрих друзів і незгасної віри в чудеса!

***

Нехай твій ангел-охоронець завжди буде твоїм надійним другом, що оберігає тебе від негараздів і наповнює життя щастям. Зі святом!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди горів вогник віри, любові та надії. Нехай твій небесний охоронець завжди йде поряд!

***

В цей особливий день бажаю тобі лише світлих думок, добрих вчинків і безмежної любові. Нехай твій ангел завжди направляє тебе правильним шляхом!

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