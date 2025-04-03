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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ "задвохсотили" понад 1300 російських окупантів — подробиці

Ворог щодня зазнає серйозних втрат на полі бою.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1390 солдатів.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 919 570 (+1390) осіб

  • танків — 10521 (+6)

  • бойових броньованих машин — 21902 (+22)

  • артилерійських систем — 25625 (+49)

  • РСЗВ — 1348 (+1)

  • засоби ППО — 1123

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31597 (+92)

  • крилаті ракети — 3123

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42775 (+88)

  • спеціальна техніка — 3787

Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
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