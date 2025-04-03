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- Війна
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ЗСУ "задвохсотили" понад 1300 російських окупантів — подробиці
Ворог щодня зазнає серйозних втрат на полі бою.
За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1390 солдатів.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 919 570 (+1390) осіб
танків — 10521 (+6)
бойових броньованих машин — 21902 (+22)
артилерійських систем — 25625 (+49)
РСЗВ — 1348 (+1)
засоби ППО — 1123
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31597 (+92)
крилаті ракети — 3123
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 42775 (+88)
спеціальна техніка — 3787
Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.