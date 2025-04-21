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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

На Волыни ребенка ударило током на вагоне

Мальчик ради развлечения залез наверх и получил удар электротоком.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Спасатели достали парня

Спасатели достали парня

На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током, когда он залез на вагон-цистерну.

О происшествии сообщили в ГСЧС.

Сотрудники железной дороги обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам.

После инцидента ребенок находился в сознании.

Напомним, в Подольском районе Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик, которого ударило электрическим током на железнодорожной станции.

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Дата публикации
Количество просмотров
500
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