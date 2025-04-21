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- Украина
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На Волыни ребенка ударило током на вагоне
Мальчик ради развлечения залез наверх и получил удар электротоком.
На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током, когда он залез на вагон-цистерну.
О происшествии сообщили в ГСЧС.
Сотрудники железной дороги обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам.
После инцидента ребенок находился в сознании.
Напомним, в Подольском районе Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик, которого ударило электрическим током на железнодорожной станции.