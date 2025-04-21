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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
831
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Оставайтесь в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Ряд областей днем 21 апреля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", — отметили в ВС.

По состоянию на 12:01 "покраснели" такие области:

  • Черкасская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

Напомним, в воскресенье, 20 апреля, во время объявленного президентом России Владимиром Путиным "пасхального перемирия" в Украине не было воздушных тревог.

Дата публикации
Количество просмотров
831
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