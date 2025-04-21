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Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
Оставайтесь в укрытиях.
Ряд областей днем 21 апреля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", — отметили в ВС.
По состоянию на 12:01 "покраснели" такие области:
Черкасская
Полтавская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Днепропетровская
Кировоградская
Напомним, в воскресенье, 20 апреля, во время объявленного президентом России Владимиром Путиным "пасхального перемирия" в Украине не было воздушных тревог.