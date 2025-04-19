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- Украина
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В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве 19 апреля раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
В воздушных силах Украины сообщили о ракетной опасности для Киевской бласти.
"Ракетная опасность для Киевской области", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации.