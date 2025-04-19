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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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Время на прочтение
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В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Раздается воздушная тревога 19 апреля

Раздается воздушная тревога 19 апреля / © ТСН.ua

В Киеве 19 апреля раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

В воздушных силах Украины сообщили о ракетной опасности для Киевской бласти.

"Ракетная опасность для Киевской области", - говорится в сообщении.

/ © Карта войны в Украине

© Карта войны в Украине

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации.

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