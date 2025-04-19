Цены на куриные яйца после Пасхи могут снизиться на четверть / © pixabay.com

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Цены на яйца перед Пасхой каждый год взлетают из-за праздничного спроса. В то же время холодное время года является периодом повышенных затрат для птицеферм из-за необходимости обогрева. Однако после праздников и после наступления стабильного тепла ценники на яйца в супермаркетах обычно переписывают, ведь их стоимость может снизиться на 20–25% из-за уменьшения спроса и увеличения предложения.

Об этом рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии OBOZ.UA.

По словам эксперта, в прошлом году яйца в Украине были более чем на 30% дешевле. Увеличение цены почти на треть обусловлено ценами на зерно, которые в течение года держались на достаточно высоком уровне. К тому же из-за продолжительных морозов в феврале себестоимость содержания кур на фермах увеличилась. Весь этот комплекс причин повлиял на стоимость яиц.

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Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

По данным интернет-магазинов крупных сетей украинских супермаркетов, в преддверии Пасхи куриные яйца можно было купить по цене от 3,99 до 10,30 за штуку. В частности:

Varus — от 3,99 до 9,39 грн;

«Сельпо» — от 5,45 до 10,30 грн;

«Таврия В» — от 5,20 до 8,83 грн.

Что будет с ценами на яйца после Пасхи

По прогнозу Марчука, после праздников цены на яйца могут упасть на четверть.

«После того, как начнут заканчиваться пасхальные праздники, уменьшится спрос на яйца, потеплеет и куры начнут больше нестись, будет больше предложение этого товара, и стоимость яиц может опуститься в пределах 20-25% от ценника, который есть сейчас», — подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Напомним, в Украине резко подорожал один из популярных овощей. Цены взлетели на 55% за неделю.