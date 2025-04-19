Ціни на курячі яйця після Великодня можуть зниитись на чверть / © pixabay.com

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Ціни на яйця перед Великоднем кожного року злітають через святковий попит. Водночас холодна пора року є періодом підвищених витрат для птахоферм через необхідність обігріву. Проте після свят і з настання стабільного тепла цінники на яйця у супермаркетах зазвичай переписують, адже їхня вартість може знизитися на 20–25% через зменшення попиту й збільшення пропозиції.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі OBOZ.UA.

За словами експерта, минулого року яйця в Україні були на понад 30% дешевше. Збільшення ціни майже на третину обумовлено цінами на зерно, які протягом року трималися на досить високому рівні. До того ж через тривалі морози у лютому собівартість утримання курей на фермах збільшилась. Весь цей комплекс причин вплинув на вартість яєць.

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Скільки коштують яйця в українських супермаркетах

За даними інтернет-магазинів великих мереж українських супермаркетів, напередодні Великодня курячі яйця можна було купити за ціною від 3,99 до 10,30 за штуку. Зокрема:

Varus — від 3,99 до 9,39 грн;

«Сільпо» — від 5,45 до 10,30 грн;

«Таврія В» — від 5,20 до 8,83 грн.

Що буде з цінами на яйця після Великодня

За прогнозом Марчука, після свят ціни на яйця можуть впасти аж на чверть.

«Після того, як почнуть закінчуватися великодні свята, зменшиться попит на яйця, потеплішає і кури почнуть більше нестися, буде більша пропозиція цього товару, і вартість яєць може опуститися у межах 20-25% від того цінника, який є зараз», — підкреслив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Нагадаємо, в Україні різко здорожчав один з популярних овочів. Ціни злетіли на 55% за тиждень.