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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Навіщо насправді Путіну перемир'я: експерт назвав причину

Щирість Путіна піддається сумніву.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни запропонував перемир’я

Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни запропонував перемир’я / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив про великоднє перемир’я. Цей крок відбувся наступного дня після того, як Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо пригрозили вийти з мирних переговорів.

Про це пише військовий аналітик і колишній британський полковник Річард Кемп у статті для The Telegraph.

Якщо перемир’я справді збережеться, це стане першим подібним кроком з початку повномасштабної війни. Раніше Путін відхиляв мирні ініціативи, зокрема — пропозицію Генсека ООН Антоніу Гутерріша на Великдень у 2022 році.

За словами Кемпа, Путін, попри тактичну перевагу Росії, прагне тимчасової паузи у війні, щоб відновити економіку та уникнути негативної реакції Трампа у разі провалу мирного процесу.

Аналітик зазначає, що Москва розуміє — за дипломатичними маневрами Трампа стоїть переговорна стратегія, а не справжній союз із Кремлем.

Аналітик наголошує: ініціатива не має релігійного чи гуманітарного підґрунтя, а лише служить спробою умиротворити США. Заяви Кремля про нібито підготовку українських "провокацій" можуть бути сигналом до спроб зірвати мир та перекласти відповідальність на Київ, аби посилити тиск на Україну з боку Вашингтона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про перемир’я та наголосив, що це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.

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