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Навіщо насправді Путіну перемир'я: експерт назвав причину
Щирість Путіна піддається сумніву.
Президент РФ Володимир Путін заявив про великоднє перемир’я. Цей крок відбувся наступного дня після того, як Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо пригрозили вийти з мирних переговорів.
Про це пише військовий аналітик і колишній британський полковник Річард Кемп у статті для The Telegraph.
Якщо перемир’я справді збережеться, це стане першим подібним кроком з початку повномасштабної війни. Раніше Путін відхиляв мирні ініціативи, зокрема — пропозицію Генсека ООН Антоніу Гутерріша на Великдень у 2022 році.
За словами Кемпа, Путін, попри тактичну перевагу Росії, прагне тимчасової паузи у війні, щоб відновити економіку та уникнути негативної реакції Трампа у разі провалу мирного процесу.
Аналітик зазначає, що Москва розуміє — за дипломатичними маневрами Трампа стоїть переговорна стратегія, а не справжній союз із Кремлем.
Аналітик наголошує: ініціатива не має релігійного чи гуманітарного підґрунтя, а лише служить спробою умиротворити США. Заяви Кремля про нібито підготовку українських "провокацій" можуть бути сигналом до спроб зірвати мир та перекласти відповідальність на Київ, аби посилити тиск на Україну з боку Вашингтона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про перемир’я та наголосив, що це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.