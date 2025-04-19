Зачем на самом деле Путину перемирие: эксперт назвал причину

Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны предложил перемирие / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин заявил об пасхальном перемирии. Этот шаг состоялся на следующий день после того, как Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио пригрозили выйти из мирных переговоров.

Об этом пишет военный аналитик и бывший британский полковник Ричард Кэмп в статье The Telegraph.

Если перемирие действительно сохранится, это станет первым шагом с начала полномасштабной войны. Ранее Путин отклонял мирные инициативы, в частности предложение Генсека ООН Антониу Гутерриша на Пасху в 2022 году.

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По словам Кемпа, Путин, несмотря на тактическое преимущество России, стремится к временной паузе в войне, чтобы восстановить экономику и избежать негативной реакции Трампа в случае провала мирного процесса.

Аналитик отмечает, что Москва понимает, что за дипломатическими маневрами Трампа стоит переговорная стратегия, а не настоящий союз с Кремлем.

Аналитик отмечает: инициатива не имеет религиозной или гуманитарной основы, а лишь служит попыткой умиротворить США. Заявления Кремля о якобы подготовке украинских «провокаций» могут быть сигналом попыток сорвать мир и переложить ответственность на Киев, чтобы усилить давление на Украину со стороны Вашингтона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о перемирии и подчеркнул, что это очередная попытка Путина поиграть с жизнями людей.