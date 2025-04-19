В МИД Чехии отреагировали на "пасхальное перемирие" Путина

Через несколько минут после объявления путинского «пасхального перемирия» в Украине раздалась воздушная тревога / © ТСН.ua

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Кремлевский диктатор Путин продолжает срывать все мирные инициативы, даже те, которые он сам якобы предлагает. В частности, очередная атака россиян на Украину началась всего через несколько минут после объявления Путиным так называемого «пасхального перемирия».

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски в социальной сети X.

«Сирены воздушной тревоги по всей Украине всего через несколько минут после объявления так называемого Пасхального перемирия показывают, насколько серьезным является Путин на самом деле. Украина согласилась прекратить огонь месяц назад. Путин продолжает срывать каждый шаг к миру. Не ведитесь на его пропаганду», – написал чешский министр.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина о "пасхальном перемирии". Он назвал российскую инициативу очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей.