Путин уже не впервые пообещал праздничное "перемирие"

Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент государства-агрессора Владимир Путин, который в субботу, 19 апреля, объявил так называемое Пасхальное «перемирие», уже не впервые обещает прекращение огня во время великих христианских праздников.

Об этом напомнил украинский журналист Денис Казанский.

«Все это уже было в январе 2023 года. Тогда психопат с перекошенной харей объявил перемирие на 36 часов в Рождество», — написал он.

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Журналист отметил, что тогда российская армия не прекращала огонь ни на час.

О нарушении так называемого «рождественского перемирия», которое оккупанты должны были начать с 12:00 6 декабря 2023 года, сообщила представитель Минобороны США Лора Купер.

Российские войска не останавливали боевых действий, хотя накануне президент Владимир Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.

Напомним, после смертоносного удара российских террористов по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что для государства-агрессора, декларирующего себя «Святой Русью», на самом деле нет ничего святого.