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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин подсчитал, сколько раз "Украина нарушила" энергетическое перемирие

Диктатор цинично лжет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина неоднократно нарушила энергетическое перемирие. Он утверждает, что это произошло "более 100 раз".

Об этом пишут российское пропагандистское СМИ "РИА Новости".

"Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам", — заявил Путин.

Напомним, после достижения договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, Россия уже десятки раз нарушила свои обязательства и продолжает избивать по украинской энергосети.

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