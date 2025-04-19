Скандал в Гарварде: директора морга судят за торговлю частями тел

Морг

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Бывший руководитель морга Гарвардской школы медицины Седрик Лодж признал свою вину в незаконной торговле частями тел умерших, которые передавали заведению для научных исследований.

Об этом сообщает The New York Times.

57-летний Лодж руководил моргом до 2023 года. По данным следствия, он в течение пяти лет похищал органы — мозги, кожу, кости — и продавал их коллекционерам через преступную сеть, в которую входила его жена. Иногда покупателей даже приглашали в морг, чтобы они могли лично выбрать «товар».

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18 апреля мужчина признал себя виновным по одному из пунктов обвинения. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы и штрафа до 250 тысяч долларов. Прокуратура уже порекомендовала смягчить приговор. Окончательное решение примет суд.

Всего к уголовной ответственности за незаконную торговлю частями тела привлечены шесть из семи человек, они уже признали вину или заключили сделку со следствием. Расследование продолжается.

Декан Гарвардской школы медицины Джордж Дейли назвал действия бывшего сотрудника «морально позорными» и выразил соболезнования родственникам жертв.

«Преступные действия Седрика Лоджа были морально позорными и предательскими в отношении людей, которые решили альтруистично отдать тела Гарвардской школе медицины для развития образования и исследований. Хотя Лодж согласился признать себя виновным и взять ответственность за свои преступления, это, вероятно, небольшое утешение для семей пострадавших. Мы продолжаем выражать им наше глубокое сочувствие», — заявил Дейли.

Напомним, обиженный парень «заминировал» лайнер, потому что любимая уехала в экзотический круиз без него.