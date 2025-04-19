Скандал в Гарварді: директора моргу судять за торгівлю частинами тіл

Морг

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Колишній керівник моргу Гарвардської школи медицини Седрик Лодж, визнав свою провину у незаконній торгівлі частинами тіл померлих, які передавали закладу для наукових досліджень.

Про це повідомляє The New York Times.

57-річний Лодж керував моргом до 2023 року. За даними слідства, він протягом п’яти років викрадав органи — мізки, шкіру, кістки — і продавав їх колекціонерам через злочинну мережу, до якої входила його дружина. Іноді покупців навіть запрошували до моргу, щоб вони могли особисто вибрати «товар».

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18 квітня чоловік визнав себе винним за одним із пунктів звинувачення. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі та штрафу до 250 тисяч доларів. Прокуратура вже порекомендувала пом’якшити вирок. Остаточне рішення ухвалить суд.

Усього до кримінальної відповідальності за незаконну торгівлю частинами тіла притягнуто шість з семи осіб, вони вже визнали провину або уклали угоду зі слідством. Розслідування триває.

Декан Гарвардської школи медицини Джордж Дейлі назвав дії колишнього співробітника «морально ганебними» і висловив співчуття родичам жертв.

«Злочинні дії Седрика Лоджа були морально ганебними та зрадливими щодо людей, які вирішили альтруїстично віддати тіла Гарвардській школі медицини для розвитку освіти та досліджень. Хоча Лодж погодився визнати себе винним і взяти відповідальність за свої злочини, це, ймовірно, невелика втіха для родин постраждалих. Ми продовжуємо висловлювати їм наше глибоке співчуття», — заявив Дейлі.

Нагадаємо, ображений хлопець «замінував» лайнер, бо кохана поїхала в екзотичний круїз без нього.