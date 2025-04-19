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Путин сделал заявление о Пасхальном перемирии
По словам кремлевского вождя, россияне готовятся к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Диктатор Путин утверждает, что Пасхальное перемирие заработает сегодня, 19 апреля. Оно стартует с 18 часов.
Об этом пишут пропагандистские РосСМИ.
"Пасхальное перемирие начнет работать сегодня с 18 часов", — заявил президент РФ Владимир Путин.
Как отметил российский глава, он отдал приказ на период Пасхального перемирия остановить все боевые действия. Оно будет продолжаться до нуля часа с воскресенья на понедельник.
Президент заявил, что войска России должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций противника.
"Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопросы", — сказал Путин.
Ранее в Кремле заявили, что администрация президента США Дональда Трампа не предлагает "умных идей" по прекращению войны в Украине.