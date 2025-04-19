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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
9721
Время на прочтение
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Путин сделал заявление о Пасхальном перемирии

По словам кремлевского вождя, россияне готовятся к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Диктатор Путин утверждает, что Пасхальное перемирие заработает сегодня, 19 апреля. Оно стартует с 18 часов.

Об этом пишут пропагандистские РосСМИ.

"Пасхальное перемирие начнет работать сегодня с 18 часов", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил российский глава, он отдал приказ на период Пасхального перемирия остановить все боевые действия. Оно будет продолжаться до нуля часа с воскресенья на понедельник.

Президент заявил, что войска России должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций противника.

"Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопросы", — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что администрация президента США Дональда Трампа не предлагает "умных идей" по прекращению войны в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
9721
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