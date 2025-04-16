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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Как РФ "соблюдает" энергетическое перемирие: в МИД назвали количество нарушений

Украина зафиксировала десятки нарушений энергетического перемирия со стороны российских окупантов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Георгий Тихий

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © Укринформ

После достижения договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры Россия уже десятки раз нарушила свои обязательства и продолжает бить по украинской энергосети.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве в среду, 16 апреля.

«Только за последние сутки зафиксированы три таких нарушения. В частности, в Николаевской области поврежден трансформатор. Также поврежден трансформатор в результате обстрелов в пригороде Херсона. И третье, вчера, была повреждена линия энергопередач в Полтавской области. Все это считается нарушением энергетического перемирия. Мы эту информацию доносим до наших партнеров. Кстати, в общей сложности во время энергетического перемирия Россия более 30 раз нарушала его», — подчеркнул спикер.

Георгий Тихий отметил, что Украина подробно фиксирует все факты о нарушении режима прекращения огня по энергетическим объектам и регулярно направляет эту информацию правительствам государств-партнеров и международным организациям.

Напомним, РФ утверждает, что Украина «нарушает энергетическое перемирие» . Информационные ресурсы противника производят фейки о поражении Украиной энергетических объектов в РФ и на оккупированных ею территориях.

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