Как сеять морковь чтобы быстро взошла: что сделать с семенами

Чтобы морковь проросла быстро и дружественно, существует простой, но очень эффективный способ значительно ускорить этот процесс, и, как уверяют специалисты, первые ростки могут появиться уже на третий день после посева! Секрет кроется в специальной подготовке семян перед посадкой.

Первый шаг к быстрой всходе — это обработка семян горячей водой. Подготовьте небольшую чистую емкость и высыпьте туда семена моркови, которые вы планируете сеять. Залейте горячей водой, температура которой должна быть около 45°C. Важно не использовать кипяток, чтобы не повредить зародыш семян.Тщательно перемешайте семена в воде и оставьте их примерно на 15 минут, пока вода полностью не остынет. В течение этого времени вы заметите, что большая часть здоровых и тяжелых семян опустится на дно емкости, а вода приобретет более темный оттенок — это вымываемые вещества, которые могут замедлять прорастание.

После первого этапа возьмите мелкое сито или марлю и осторожно слейте воду. Снова залейте семена горячей водой (около 45°C) и выдержите еще 15 минут. Далее слейте всю жидкость вместе с семенами, которые остались плавать на поверхности. Считается, что это могут быть нежизнеспособные или слабые семена, поэтому их лучше отбраковывать. Оставьте только те семена, которые осели на дно. В завершение этого этапа снова залейте семена горячей водой. На этот раз цель — окончательно смыть с поверхности семян эфирное масло, естественно присутствующее в семенах моркови и часто являющееся главной причиной задержки прорастания. Эта масляная пленка препятствует поглощению влаги из почвы, из-за чего семена после посева долго сидят в земле без видимых изменений.

Чтобы еще больше ускорить появление всходов, воспользуйтесь простым, но действенным методом проращивания семян во влажной среде. Возьмите бумажное полотенце или кусок мягкой ткани и хорошо увлажните его водой. Уложите влажное полотенце на дно небольшого пластикового контейнера или другой соответствующей емкости. Равномерно высыпьте подготовленные семена моркови на поверхность влажного полотенца. Важно, чтобы полотенце было именно влажным, а не мокрым, и семена не плавали в воде — чрезмерная влага может привести к загниванию.

Поместите контейнер в полиэтиленовый пакет или накройте крышкой, чтобы создать влажную среду. Поставьте пакет или контейнер в теплое и темное место на сутки (24 часа). За это время семена будут активно поглощать влагу и начнут проклевываться.

На следующий день осторожно высыпьте семена из контейнера на сухое бумажное полотенце и дайте ему немного подсохнуть, чтобы они стали менее липкими и удобными для посева. Не пересушивайте семена полностью.