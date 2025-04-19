У Кремлі заявили про відсутність "розумних ідей" у США щодо України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує «розумних ідей» щодо припинення війни в Україні.

Таку заяву зробив помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, один із найближчих соратників Путіна, якого цитують російські пропагандисти.

За його словами, останнім часом на Заході сформувалося «антиросійське тло».

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«Антиросійське тло створене за останні роки і навіть десятиліття в тій же Америці, у тій же Європі. І це тло заважає просувати цілком розумні ідеї, з якими ніби згодні деякі з керівників, у тому числі у Вашингтоні», — сказав Ушаков у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним.

При цьому помічник Путіна додав, що, на його думку, Трамп і його адміністрація «розуміють першопричини конфлікту».

Ці заяви пролунали на тлі повідомлень від Вашингтона про можливий вихід із переговорів щодо України.

У п’ятницю, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від ролі посередника з українського врегулювання, якщо найближчим часом ситуація не зрушить з мертвої точки.

У той же день Дональд Трамп підтвердив, що США розглядають можливість виходу з переговорного процесу у разі, якщо одна із сторін продовжить перешкоджати досягненню компромісу.

«Ми не називаємо конкретних термінів — тиждень це чи два — але все має відбуватися швидко», — підкреслив американський президент, додавши при цьому, що все ще вірить у можливість припинення війни.

Нагадаємо, за повідомленням видання Axios, Трамп у приватних розмовах із ключовими членами своєї адміністрації визнав, що переговори зайшли в глухий кут.