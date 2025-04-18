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РФ нанесла удар по украинской энергетике — что известно
Энергетики призывают к информационной тишине. Часть потребителей Сумской области осталась без электричества.
Вечером пятницы, 18 апреля, враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Сумской области.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
Другие подробности вражеской атаки пока неизвестны.
В то же время в АО «Сумыоблэнерго» обратились к потребителям Сумщины с призывом сохранять информационную тишину.
«У кого исчез свет — это из-за военной агрессии России. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом», — говорится в сообщении.
Жителям Сумщины напомнили, что нельзя распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и какие-либо другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.
Напомним, в Украине отреагировали на заявление Кремля об окончании энергетического перемирия. Украинцев предупредили, что россияне могут возобновить удары по украинским энергообъектам на Пасху.