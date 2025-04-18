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Что запрещено делать на Пасху: приметы, пугающие украинцев
Люди, нарушающие пасхальные традиции, якобы теряют удачу, благополучие, а также могут заболеть.
Пасха — самый главный христианский праздник, традиционно сопровождаемый торжественными обрядами, молитвами и семейным застольем. В то же время существует немало запретов и народных примет, предупреждающих о греховных действиях в праздничный день.
Подробности в материале ТСН.ua.
В народе считается, что даже выбрасывать мусор на Пасху нельзя, ведь «выносишь счастье из дома».
Запретные действия на Пасху:
Нельзя убирать, мыть пол, ремонтировать, стирать или заниматься ручным трудом. Существует верование, что так можно вымести счастье.
Не стоит вязать или шить — связываешь свою удачу и притягиваешь болезни.
Нельзя подметать — выметешь достаток из дома.
Остатки освященной пищи не выбрасывают, а отдают животным или закапывают в землю с молитвой.
На Пасху не дают деньги взаймы, чтобы не потерять финансовую стабильность.
Что нельзя есть и пить:
Песни в день праздника запрещены — Пасха символизирует завершение поста.
Неосвященные куличи и яйца также считаются недопустимыми для употребления.
Не стоит злоупотреблять алкоголем, особенно крепкими напитками.
Не пьют горькие травяные настои или отвары — это день радости, а не лечение.
Избегают грязной или сомнительной воды — употребляют только освященную.
Также не стоит ходить на кладбище — это день жизни, а не смерти. Поминовение умерших происходит на Радонице.
Напомним, ранее мы писали, что нужно сделать в канун Пасхи, чтобы всегда водились деньги.