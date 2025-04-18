Что запрещено делать на Пасху: приметы, пугающие украинцев

На Пасху придерживаются особых традиций / © unsplash.com

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Пасха — самый главный христианский праздник, традиционно сопровождаемый торжественными обрядами, молитвами и семейным застольем. В то же время существует немало запретов и народных примет, предупреждающих о греховных действиях в праздничный день.

Подробности в материале ТСН.ua.

В народе считается, что даже выбрасывать мусор на Пасху нельзя, ведь «выносишь счастье из дома».

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Запретные действия на Пасху:

Нельзя убирать, мыть пол, ремонтировать, стирать или заниматься ручным трудом. Существует верование, что так можно вымести счастье.

Не стоит вязать или шить — связываешь свою удачу и притягиваешь болезни.

Нельзя подметать — выметешь достаток из дома.

Остатки освященной пищи не выбрасывают, а отдают животным или закапывают в землю с молитвой.

На Пасху не дают деньги взаймы, чтобы не потерять финансовую стабильность.

Что нельзя есть и пить:

Песни в день праздника запрещены — Пасха символизирует завершение поста.

Неосвященные куличи и яйца также считаются недопустимыми для употребления.

Не стоит злоупотреблять алкоголем, особенно крепкими напитками.

Не пьют горькие травяные настои или отвары — это день радости, а не лечение.

Избегают грязной или сомнительной воды — употребляют только освященную.

Также не стоит ходить на кладбище — это день жизни, а не смерти. Поминовение умерших происходит на Радонице.

Напомним, ранее мы писали, что нужно сделать в канун Пасхи, чтобы всегда водились деньги.