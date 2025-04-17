Какая будет погода на Пасху: прогноз синоптика

Пасха / © unsplash.com

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В Украине на Пасху ожидается теплая сухая погода. Температура будет достигать +20+24 градусов.

Об этом написала синоптика Наталья Диденко.

В пятницу в Украине ожидается теплая погода, днем +20+23 градуса, в городах, поселках вблизи морей +16+20 градусов.

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В субботу ожидается снижение температуры воздуха до дневных +16+19 градусов в западной части, в целом в Украине предполагается 19 апреля +20+24 градуса.

В воскресенье, на Пасху, снова будет везде тепло, в Украине днем температура воздуха будет +20+24 градуса.

"Господить 20 апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях возможен небольшой дождь. И важно — ветер на Пасху стихнет, будет кротким", — отметила Диденко.

В Киеве завтра, в субботу и на Пасху ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +20+23 градуса.

Напомним, в Сумской области жители села Русановка Роменского района стали свидетелями необычного природного явления - радужных облаков.