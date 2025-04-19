СБУ разгромила сети "агентов в рясах" с УПЦ (МП) и сломала планы РФ – эксперт

СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безопасности Украины за последние два года разгромила российские сети «агентов в рясах».

По мнению политолога, экс-нардепа Александра Черненко, таким образом Служба полностью сломала планы России.

Эксперт подчеркивает, что УПЦ (МП) была разветвленной сетью агентов, которую РФ выстраивала многие годы.

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«Украинское государство словно не замечало эту сеть и не осознавало ту опасность, которую она в себе таит. Однако, после того, как Василий Малюк возглавил СБУ, впервые за период независимости Служба начала системно разоблачать этих приспешников Кремля и разгромила ключевые сети „агентов в рясах“, — считает Черненко.

По мнению политолога, представители московской церкви в течение многих лет занимались разнообразной подрывной деятельностью.

«Это был один из главных инструментов влияния со стороны РФ на значительную часть украинского общества. С началом великой войны представители УПЦ (МП) не только агитировали за „русский мир“, но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня. С начала полномасштабной войны было 170 уголовных производств в отношении 150 священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе 23 архиереев. 63 „агента в рясах“ получили подозрения, 31 уже и обвинительные приговоры суда. Некоторые из этих деятели написали заявления на обмен и помогут вытащить наших людей из российского плена. Работа СБУ продолжается. Это уже точечная работа по оставшимся на свободе агентам», — добавил он.

«Меры Службы имели значительный „терапевтически профилактический“ эффект. Реальные сроки предателям существенно усложнили, а кое-где сделали невозможным для РФ вербовку новых агентов в церковной среде и сломала все планы врага. Одним словом, перед посещением пасхального богослужения, стоит вспомнить почему подчиненных Малюку после разгрома Кремлевской церкви стали называть Службой Божией. Оценивая, сколько было сделано за последние пару лет, нужно признать, что такое название СБУ полностью заслужила», — резюмирует эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8371, запрещающий деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней.