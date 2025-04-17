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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода на Великдень: прогноз синоптикині

Українців потішить справжня весняна погода.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Великдень

Великдень / © unsplash.com

В Україні на Великдень очікується тепла суха погода. Температура сягатиме +20+24 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

У п'ятницю в Україні очікується тепла погода, вдень +20+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів +16+20 градусів. Дощі пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат. Більша частина нашої території — сухо та сонячно. Рвучкий південний вітер! Лише в східних областях вітер буде невеликим або помірним.

У суботу очікується зниження температури повітря до денних +16+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається 19-го квітня +20+24 градуси.

У неділю, на Великдень, знову буде скрізь тепло, в Україні вдень температура повітря становитиме +20+24 градуси.

“Пануватиме 20-го квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. І важливо — вітер на Великдень стихне, буде лагідним”, — зазначила Діденко.

У Києві завтра, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20+23 градуси.

Нагадаємо, у Сумській області мешканці села Русанівка Роменського району стали свідками незвичайного природного явища — райдужних хмар.

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