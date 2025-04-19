Черги на українських кордонах: де утворилися найбільші затори

Пункт пропуску на кордоні. / © УНІАН

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На кордоні України із сусідніми країнами збільшився пасажиропотік. Протягом минулої доби кордон перетнули понад 109 тисяч осіб.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За минулу добу державний кордон України перетнули:

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на в'їзд - 70 тисяч осіб;

на виїзд - 49 тисяч осіб.

Найінтенсивніший рух фіксують на "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська". Менше навантаження у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". Окрім того, у пункті пропуску "Шегині" триває ремонт. Саме тому прикордонники попереджають про можливі затори.

"Для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів", - йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі також попереджають про можливе збільшення пасажиропотоку і після великодніх свят. Саме тому в ДПСУ рекомендують планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску.

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