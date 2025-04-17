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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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99
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Погода на Великдень: чи потішить святкова неділя теплом

Місцями будуть опади.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Погода.

Погода. / © pixabay.com

В Україні на Великдень, 20 квітня, зберігатиметься тепла погода. Хоча вже після свят можливі погодні зміни.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі Oboz.ua.

З її слів, у неділю, очікується погода без опадів, але в Карпатському регіоні місяцями зранку та вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

“Температура залишається високою. Вночі +6… +12 градусів, вдень +17… +24 градуси. В Карпатах і на узбережжі морів удень ще +13… +18 градусів”, - розповіла Птуха.

Втім, понеділка, 21 квітня, в Україні можуть відбутися зміни погоди. Хоч у більшості регіонів опадів не передбачається, хоча на заході та на півночі можуть бути локальні короткочасні дощі.

“Температурний фон поки що буде утримуватися у цих межах, а певні зрушення, коливання температури, адже вона не може весь час бути однією, можливі після 24-25 квітня. Зокрема, можуть бути більш інтенсивні атмосферні фронти з північного заходу”, - додала Птуха.

Як повідомлялося, у Великодню ніч, проти 20 квітня, у Хмельницькій області буде скорочена комендантська година. Вона буде діятиме від опівночі до 03:00, а не до 05:00.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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