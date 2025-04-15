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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Що треба покласти до Великоднього кошика: священник дав відповідь

Освячення пасок на Великдень - це традиція.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Великодній кошик.

Великодній кошик. / © УНІАН

Священник Олексій Філюк розповів, що рекомендують покласти до Великоднього кошика згідно із християнською традицією.

Про це він розповів на своїй сторінці у Tik-Tok.

Священник наголосив, що протягом 40 днів посту християни за прикладом Ісуса утримувалися від споживання їжі скоромного характеру.

“На Великдень благословляється людям їсти ті продукти, які вони не вживали в час посту. До кошика кладемо пасочки, яйця, м’ясні продукти, сир, масло”, - каже Олексій Філюк.

За його словами, “у Слові Божому немає про освячення, але це традиція церкви”.

Нагадаємо, священник Православної церкви України Петро Мартинюк пояснив, чи вважається гріхом освячувати лише верхівки пасок.

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