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- Війна
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Активність МіГ-31К: чи це ознака, що РФ готується до нових обстрілів
За словами Богдана Долінце, активність МіГ не дає 100% гарантії, що РФ вдарить найближчим часом.
В Росії активізувалися польоти МіГ-31К.
Відповідаючи на запитання, чи це ознака, що РФ готується до нових обстрілів, експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в етері «Київ24» заявив, що в першу чергу, коли ми бачимо таку активність щодо польотів, може йтися про декілька напрямків роботи.
«Перший напрямок роботи — це підготовка і навчання нових екіпажів. І другий — це навчання і відпрацювання вже наявних екіпажів для збереження кваліфікації та підготовки до можливих атак в майбутньому», — пояснив він.
За словами Долінце, активність МіГ не дає 100% гарантії, що РФ вдарить найближчим часом.
«Це лише означає, що ворог проводить певні підготовчі заходи, які дозволять йому мати необхідні ресурси і можливості для проведення атак в майбутньому», — резюмував експерт.
Нагадаємо, останнім часом в Україні побільшало повітряних тревог через зліти МіГів.