Активність МіГ-31К: чи це ознака, що РФ готується до нових обстрілів

Російський МіГ-31К / © Defence express

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В Росії активізувалися польоти МіГ-31К.

Відповідаючи на запитання, чи це ознака, що РФ готується до нових обстрілів, експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в етері «Київ24» заявив, що в першу чергу, коли ми бачимо таку активність щодо польотів, може йтися про декілька напрямків роботи.

«Перший напрямок роботи — це підготовка і навчання нових екіпажів. І другий — це навчання і відпрацювання вже наявних екіпажів для збереження кваліфікації та підготовки до можливих атак в майбутньому», — пояснив він.

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За словами Долінце, активність МіГ не дає 100% гарантії, що РФ вдарить найближчим часом.

«Це лише означає, що ворог проводить певні підготовчі заходи, які дозволять йому мати необхідні ресурси і можливості для проведення атак в майбутньому», — резюмував експерт.

Нагадаємо, останнім часом в Україні побільшало повітряних тревог через зліти МіГів.

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