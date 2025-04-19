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Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі
Диво відбувається на тому самому місці, де був похований Ісус Христос.
У Велику суботу, 19 квітня, в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.
Про це стало відомо під час трансляції щорічної урочистої церемонії.
Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять перед Великоднем. Сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.
Всередині храму усі свічки та лампадки погашені. Вхід до каплиці зачиняють, а двері накладають особливу воскову печатку воротарів Храму Гробу Господнього.
Після цього Єрусалимський патріарх у білих одежах тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. У руках він тримає купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню.
Після цього патріарх входить до гроту Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 хвилин у святій каплиці відбувається сходження Благодатного Вогню.