Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі

Благодатний вогонь. / © Associated Press

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У Велику суботу, 19 квітня, в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо під час трансляції щорічної урочистої церемонії.

Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять перед Великоднем. Сам чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

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Всередині храму усі свічки та лампадки погашені. Вхід до каплиці зачиняють, а двері накладають особливу воскову печатку воротарів Храму Гробу Господнього.

Після цього Єрусалимський патріарх у білих одежах тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. У руках він тримає купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню.

Після цього патріарх входить до гроту Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 хвилин у святій каплиці відбувається сходження Благодатного Вогню.