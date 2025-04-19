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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Чудо происходит на том самом месте, где погребен Иисус Христос.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Благодатный огонь.

Благодатный огонь. / © Associated Press

В Великую субботу, 19 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Об этом стало известно во время трансляции ежегодной торжественной церемонии.

Церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят перед Пасхой. Сам чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Внутри храма все свечи и лампадки погашены. Вход в часовню закрывают, а дверь накладывает особую восковую печать вратарей Храма Гроба Господня.

После этого Иерусалимский патриарх в белых одеждах трижды обходит Кувуклию с особой молитвой. В руках он держит кучу из 33 свечей для принятия Благодатного огня.

После этого патриарх входит в гроту Гроба Господня и молитвы возле Трехдневного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 минут в святой часовне происходит восхождение Благодатного Огня.

Напомним, мы писали об основных традициях самого светлого церковного дня года Пасхи. Воскресение Христово является одним из самых главных праздников в христианской традиции.

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