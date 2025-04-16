Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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Российская Федерация может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины - чем на Сумы 13 апреля.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщаетLRT .

Литовский политик назвал "варварской" российскую атаку по Сумам. Более того, подчеркнул он, не сомневается, что Кремль может совершить еще более жестокую и устрашающую атаку в Пасхальные праздники.

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"Эта неделя - Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что сделает что-то еще ужаснее на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: ладно, смотрите, надо усилить санкции", - сказал он.

По словам политика, трагедия в Сумах стала своеобразным толчком для стран ЕС к более решительным шагам. В частности, о новых экономических ограничениях против Кремля. Впрочем, сможет ли этот импульс перерасти в реальные политические решения, вопрос открыт.

"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной этого семестра, если мы отступим в вопросе санкций, тогда уже нельзя будет говорить о какой-либо геополитической субъектности Европейского Союза, нельзя будет говорить, что мы имеем хоть какое-то влияние в мире", - добавил он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил о новых "Кривом Роге и Сумах".

Дата публикации 17:12, 14.04.25 Количество просмотров 213 Сумы "слили"?! Скандал на фоне ударов ракетами!