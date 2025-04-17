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Враг продвигается в Донецкой области - DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Котляровка и Запорожья на Донетчине .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.
"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья", - говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий .
Мы ранее информировали, что на фронте фиксируется начало этапа более широкомасштабных наступательных действий .