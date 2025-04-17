Враг продвигается в Донецкой области - DeepState

Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Котляровка и Запорожья на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.

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"Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий .

Мы ранее информировали, что на фронте фиксируется начало этапа более широкомасштабных наступательных действий .