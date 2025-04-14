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Фицо цинично высказался об ударе РФ по центру Сум
Словацкий политик заявил, что осуждает убийства.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, дескать, не располагает достаточной информацией, чтобы прокомментировать ракетный удар РФ по Сумам, который убил 35 человек.
Об этом политик заявил во время визита в город Кошице, сообщает Postoj.sk .
Журналисты спросили у премьера Словакии, как он относится к удару РФ по Сумам.
"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но у меня нет достаточной информации, чтобы сейчас что-то сказать", – отреагировал Фицо.
Ранее российский удар осудил президент Словакии Петер Пеллегрини, а словацкая оппозиция раскритиковала премьер-министра Ромберта Фицо за молчание.
Напомним, военный обозреватель Константин Машовец высказался о том, что президент США Дональд Трамп говорит о мире, но на фоне этих заявлений Москва убивает ракетами мирное население Украины.