Фицо цинично высказался об ударе РФ по центру Сум

Робер Фицо и Владимир Путин. / © Associated Press

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, дескать, не располагает достаточной информацией, чтобы прокомментировать ракетный удар РФ по Сумам, который убил 35 человек.

Об этом политик заявил во время визита в город Кошице, сообщает Postoj.sk .

Журналисты спросили у премьера Словакии, как он относится к удару РФ по Сумам.

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"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но у меня нет достаточной информации, чтобы сейчас что-то сказать", – отреагировал Фицо.

Ранее российский удар осудил президент Словакии Петер Пеллегрини, а словацкая оппозиция раскритиковала премьер-министра Ромберта Фицо за молчание.

Напомним, военный обозреватель Константин Машовец высказался о том, что президент США Дональд Трамп говорит о мире, но на фоне этих заявлений Москва убивает ракетами мирное население Украины.

Дата публикации 19:42, 14.04.25 Количество просмотров 7 Удар по Сумам в день траура: после взрыва небо в дыму! Повреждены десятки машин!