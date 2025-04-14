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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Трамп поставил Путину дедлайн о прекращении войны: что известно

В то же время, никаких деталей или дать он не раскрыл.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что действительно установил сроки для российского лидера Владимира Путина по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

На прямой вопрос одного из репортеров, существует ли такой дедлайн, Трамп ответил коротко: "Да".

В то же время, никаких деталей или дать он не раскрыл.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с очередным критическим заявлением в отношении Украины, возложив ответственность за начало войны на Киев.

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