- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1379
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп поставил Путину дедлайн о прекращении войны: что известно
В то же время, никаких деталей или дать он не раскрыл.
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что действительно установил сроки для российского лидера Владимира Путина по прекращению боевых действий в Украине.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
На прямой вопрос одного из репортеров, существует ли такой дедлайн, Трамп ответил коротко: "Да".
В то же время, никаких деталей или дать он не раскрыл.
Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с очередным критическим заявлением в отношении Украины, возложив ответственность за начало войны на Киев.