Трамп поставил Путину дедлайн о прекращении войны: что известно

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что действительно установил сроки для российского лидера Владимира Путина по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

На прямой вопрос одного из репортеров, существует ли такой дедлайн, Трамп ответил коротко: "Да".

Реклама

В то же время, никаких деталей или дать он не раскрыл.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с очередным критическим заявлением в отношении Украины, возложив ответственность за начало войны на Киев.