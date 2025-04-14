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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1379
Час на прочитання
1 хв

Трамп поставив Путіну дедлайн щодо припинення війни: що відомо

Водночас жодних деталей чи дати він не розкрив.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив журналістам, що дійсно встановив терміни для російського лідера Володимира Путіна щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

На пряме запитання одного з репортерів, чи існує такий дедлайн, Трамп відповів коротко: “Так”.

Водночас жодних деталей чи дати він не розкрив.

Крім того, президент США Дональд Трамп виступив з черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ.

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