Фіцо цинічно висловився про удар РФ по центру Сум

Робер Фіцо і Володимир Путін. / © Associated Press

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Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, мовляв, не має достатньої інформації, аби прокоментувати ракетний удар РФ по Сумах, який вбив 35 осіб.

Про це політик заявив під час візиту до міста Кошице, повідомляє Postoj.sk.

Журналісти запитали премʼєра Словаччини, як він ставиться до удару РФ по Сумах.

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"Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, я завжди це робив і буду робити. Але я не маю достатньо інформації, щоб зараз щось сказати", – відреагував Фіцо.

Раніше російський удар засудив президент Словаччини Петер Пеллегріні, а словацька опозиція принагідно розкритикувала премʼєр-міністра Ромберта Фіцо за мовчання.

Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець висловився про те, чого президент США Дональд Трамп говорить про мир, але на тлі цих заяв Москва вбиває ракетами мирне населення України.

Дата публікації 19:42, 14.04.25 Кількість переглядів 7 Удар по Сумах у день жалоби: після вибуху небо в диму! Пошкоджені десятки машин!