Селен: чем полезен для здоровья и где его искать

Селен — важный микроэлемент, необходимый для нормальной работы организма / © Getty Images

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Селен — незаменимый микроэлемент, который выполняет важные функции в организме. Он принимает активное участие в работе всех антиоксидантных систем, а также в процессе гормональных обменов щитовидной железы.

Функции селена в организме

Селен играет немаловажную роль в человеческом организме, положительно влияя на биохимические процессы и реакции. Он незаменим для сердца, иммунитета, репродуктивных органов, щитовидной железы. Полезен микроэлемент для глаз, кожи и волос.

Минерал оказывает антиоксидантное действие, снижает уровень свободных радикалов и минимизирует их негативное воздействие на организм. Эта функция элемента полезна людям с вредными привычками (курением, злоупотреблением алкоголя).

Благодаря антиоксидантному действию полезен селен для сердца, поскольку снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Минерал выводит тяжелые металлы, снижает уровень плохого холестерина, устраняет окислительные и воспалительные процессы. Это защищает от атеросклероза, инсульта, ишемической болезни или сердечного приступа. В медицине используется в качестве вспомогательного элемента при лечении аритмии, а также для профилактики кислородного голодания тканей сердца.

Важная функция микроэлемента — поддержка умственных способностей и профилактика болезни Альцгеймера. Многочисленные исследования показали, что прием препаратов или употребление продуктов, содержащих минерал, улучшают память и концентрацию внимания.

Неоценима польза селена для печени, поскольку минерал выступает в роли гепатопротектора и участвует в восстановлении гепатоцитов. Он поддерживает работу органа при гепатите и регулирует процесс образования желчи.

Селен оптимизирует работу органов желудочно-кишечного тракта, улучшает микрофлору кишечника и ферментативные процессы, ускоряет регенерацию слизистых и регулирует уровень РН в пищеводе.

Микроэлемент поддерживает работу щитовидной железы: защищает от негативного воздействия окружающей среды и окислительных процессов, стимулирует синтез гормонов. Йод и селен в комплексе предотвращают развитие гиперплазии щитовидки или тормозят прогресс заболевания. Достаточное содержание минерала и нормальная работа органа обеспечивают рост тела и слаженное функционирование внутренних органов.

Незаменимый селен для иммунитета: борется с воспалениями, защищает клетки от разрушений, усиливает защитные функции организма.

Где найти селен

Его больше всего в мясе и субпродуктах, а также молочной продукции. В организм животных селен попадает из растительного корма, поэтому растения содержат селен, особенно капуста, лук и кукуруза.

В продуктах растительного происхождения также есть селен.

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Рекомендации по рациону, принятые в США на период 2015-2020 годов, говорят, что получать микроэлементы и витамины следует из пищи, и призывают потреблять селен вместе с молочной продукцией, злаками, яйцами, рыбой и мясом.

Лучшим источником селена есть бразильские орехи.

Рассчитать, сколько селена вы потребляете, достаточно сложно, учитывая зависимость. Селен в добавках и продуктах бывает в форме селенитов и селенметионина. Первые усваиваются на 50%, а вторые — на 90%.

Некоторые исследования указывают, что продукты, обогащенные селеном, эффективнее добавки селенметионина.

Потребление селена в дозе более 300 мкг/сутки в течение 5 лет увеличивало риск преждевременной смерти в ближайшие 10 лет.

Если вы принимаете добавки селена, не превышайте дозы 100 мкг, этого достаточно.

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