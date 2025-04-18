- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 2 хв
Що заборонено робити на Великдень: прикмети, які лякають українців
Люди, які порушують великодні традиції, нібито втрачають удачу, добробут, а також можуть захворіти.
Великдень — найголовніше християнське свято, яке традиційно супроводжується урочистими обрядами, молитвами і сімейним застіллям. Водночас, існує чимало заборон і народних прикмет, які попереджають про гріховні дії у святковий день.
Усі подробиці в матеріалі ТСН.ua.
У народі вважається, що навіть викидати сміття на Великдень — не можна, адже «виносиш щастя з дому».
Заборонені дії на Великдень:
Не можна прибирати, мити підлогу, ремонтувати, прати чи займатись ручною працею. Існує вірування, що так можна «вимести» щастя.
Не варто в’язати або шити — «зв’язуєш» свою удачу та притягуєш хвороби.
Не можна підмітати — «виметеш» достаток із дому.
Залишки освяченої їжі не викидають, а віддають тваринам або закопують у землю з молитвою.
На Великдень не дають гроші в борг, щоб не втратити фінансову стабільність.
Що не можна їсти та пити:
Пісні страви у день свята заборонені — Великдень символізує завершення посту.
Неосвячені паски та яйця також вважаються недопустимими для вживання.
Не варто зловживати алкоголем, особливо міцними напоями.
Не п’ють гіркі трав’яні настої чи відвари — бо це день радості, а не лікування.
Уникають брудної або сумнівної води — вживають лише освячену.
Також не варто ходити на кладовище — це день життя, а не смерті. Поминання померлих відбувається на Радоницю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що треба зробити напередодні Великодня, щоб завжди водилися гроші.