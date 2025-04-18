Що заборонено робити на Великдень: прикмети, які лякають українців

На Великдень дотримуються особливих традицій / © unsplash.com

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Великдень — найголовніше християнське свято, яке традиційно супроводжується урочистими обрядами, молитвами і сімейним застіллям. Водночас, існує чимало заборон і народних прикмет, які попереджають про гріховні дії у святковий день.

Усі подробиці в матеріалі ТСН.ua.

У народі вважається, що навіть викидати сміття на Великдень — не можна, адже «виносиш щастя з дому».

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Заборонені дії на Великдень:

Не можна прибирати, мити підлогу, ремонтувати, прати чи займатись ручною працею. Існує вірування, що так можна «вимести» щастя.

Не варто в’язати або шити — «зв’язуєш» свою удачу та притягуєш хвороби.

Не можна підмітати — «виметеш» достаток із дому.

Залишки освяченої їжі не викидають, а віддають тваринам або закопують у землю з молитвою.

На Великдень не дають гроші в борг, щоб не втратити фінансову стабільність.

Що не можна їсти та пити:

Пісні страви у день свята заборонені — Великдень символізує завершення посту.

Неосвячені паски та яйця також вважаються недопустимими для вживання.

Не варто зловживати алкоголем, особливо міцними напоями.

Не п’ють гіркі трав’яні настої чи відвари — бо це день радості, а не лікування.

Уникають брудної або сумнівної води — вживають лише освячену.

Також не варто ходити на кладовище — це день життя, а не смерті. Поминання померлих відбувається на Радоницю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що треба зробити напередодні Великодня, щоб завжди водилися гроші.