Коли можна пекти паску: відповідь священника ПЦУ (відео)

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Настоятель Свято-Андріївського храму Православної Церкви України та директор благодійного фонду «Твоя любов» Назарій Бігун розповів, у які дні Страсного тижня дозволено випікати паски.

У своєму відеозверненні на платформі TikTok падре Назарій пояснив, що пекти паску можна у Страсний понеділок і Страсний вівторок, однак зазначив, що це ще досить рано. Найкращий час для приготування великодньої випічки — Страсна середа, Страсний четвер і Страсна субота.

Священник наголосив, що Страсна п’ятниця — день особливого жалобного значення, коли християни згадують страждання і смерть Ісуса Христа. У цей день в храмах звершують чин похорону Спасителя та виносять Плащаницю.

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«Хто починає варити їсти й випікати тоді, коли помер наш батько, мати чи хтось із близьких людей? Ніхто цього не робить. Цього дня ми повинні прийти до храму Божого, подякувати Господу, особливо за те, що він добровільно пішов на смерть за кожного з нас», — пояснив отець Назарій.

Таким чином, аби не порушити духовний сенс подій Страсного тижня, варто утриматися від приготування святкових страв у п’ятницю та присвятити цей день молитві та спогаду про жертву Христа.

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